DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' ve bayram öncesi Türkiye'nin batı illerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi kentlerine dönüşlerde yoğunluk sürüyor.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' ve bayram öncesi Türkiye'nin batı illerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi kentlerine dönüşlerde yoğunluk sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması kararı alınan 17 günlük 'tam kapanma', perşembe günü saat 1900'da başlayacak. Kısıtlama günlerinin Ramazan Bayramı'nı da kapsamasıyla Türkiye'nin batı illerinden, koronavirüs risk haritasında vaka oranı en düşük olan bölgelerden Güneydoğu'ya dönüşler erken başladı. Bayram öncesi bilet alanların, kısıtlama kararıyla seyahat tarihlerini erkene çekmesiyle Diyarbakır'daki otogarda yoğunluk oluştu.

'KISITLAMA NEDENİYLE ERKEN SEYAHAT'

Otobüs firması işletmecisi Yahya Akkar, bayram öncesi planlanan seyahatlerin kısıtlama nedeniyle erkene alındığını ve 3 gündür yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Sefer sayısında artış olduğunu anlatan Akkar, Kısıtlama kararı alınmadan önce bayram öncesi gelişler vardı, bayram sonrası da gidişler yoğunluğu oluşacaktı. Gelişler 3 Mayıs itibarıyla başlayacaktı ama kısıtlama kararı alınınca hem gidişler hem de gelişler, son 3 gündür hareketlenmeye başladı. Özellikle İstanbul'dan ve İzmir'den 3, 4 ve 5 Mayıs için bilet alan yolcular, biletlerini 26, 27, 28 ve 29 Nisan'a aldı. Şu anda yoğunluk var. Bu yoğunluğumuz 3 gün için geçerli, vatandaşlarımızın bayram yoğunluğu bu 3 güne sığdırıldı. Bu yoğunluğu karşılayabilmek için ek seferlerimizi de artırmış durumdayız dedi.

'2 HAFTA SONRA İÇİN GELME PLANI YAPMIŞTIM'

İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen yolculardan Rojda Ahi, 2 hafta sonra gelmek için plan yaptığını ancak kısıtlama nedeniyle erken gelmek durumunda kaldığını belirterek, İstanbul'dan geliyorum, normalde 2 hafta sonra gelecektim ama kısıtlama nedeniyle mecburen bugün gelmeyi planladım. Yer bulmakta çok zorlandım diye konuştu.

İstanbul'dan gelen başka yolcu Melik Delibaş ise güçlükle bilet aldığını ve bilet bulamadığı için gelemeyen birçok arkadaşı olduğunu belirterek, Kısıtlama olmasaydı bayrama 2-3 gün kala yola çıkacaktım. Yer bulmakta çok zorlandık. Yetişmeseydik onu da bulamazdık. Yer bulamadığı için otogardan geri dönen çok arkadaşlarım oldu dedi.

DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bu da 'korona' havuzu
Bu da 'korona' havuzu
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ömer Ali Fatih Terim Abdullah Avcı Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:31:52. #1.14#

title