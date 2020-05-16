Kısıtlama öncesi Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Kısıtlama öncesi Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Sokağa çıkma kısıtlamasını yazlıklarında geçirmek isteyen vatandaşlar trafiği kitledi 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kısıtlama öncesi Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Sokağa çıkma kısıtlamasını yazlıklarında geçirmek isteyen vatandaşlar trafiği kitledi

İSTANBUL - 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Çoğunlukla yazlık evlerin bulunduğu bölgelere gitmek isteyen vatandaşlar trafiği kitledi.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Tekirdağ- İstanbul sınırı çevresinde bulunan yazlık evlerin olduğu bölgelere girmek isteyen vatandaşlar akşamın ilk saatlerinden itibaren yola çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yazlıklarında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş trafiği kitledi. Akşamın ilk saatlerinden itibaren Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: İHA