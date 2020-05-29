Kısıtlama öncesi E 5'te kilometrelerce kuyruk oluştu Kısıtlama öncesi E 5'te kilometrelerce kuyruk oluştu -E5'te trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Korona virüsüyle mücadele kapsamında haftasonu için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala E'5 Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kısıtlama öncesi E 5'te kilometrelerce kuyruk oluştu

-E5'te trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüsüyle mücadele kapsamında haftasonu için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala E'5 Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında haftasonu için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi bazı vatandaşlar yollara çıktı. Üstüne E-5 iş çıkış saatininde denk gelmesiyle uzun trafik yoğunluğu oluştu. Kısıtlama öncesi de İstanbul'dan çıkış yapmak için yollara düşen vatandaşlar trafiği durma noktasına getirdi. E'5 Ankara istikametinde trafik durma noktasına gelirken E'5 Kadıköy istikameti boş kaldı. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA