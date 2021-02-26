Kısıtlama öncesi duraklarda yoğunluk

SOKAĞA çıkma kısıtlaması öncesi duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala İETT duraklarında yoğunluk oluştu. Kadıköy ve Bostancı D-100 Karayolu'nda evlerine ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre durakta beklediğini söyledi.

Durakta bekleyen bir vatandaş, "Evime gidiyorum. Yaklaşık yarım saattir bekliyorum. Trafik var, İstanbul trafiği. Eve gitmek istiyoruz. Daha çok trafik üst üste geldi ve eve gitmekte zorlanıyoruz." dedi. Başka bir vatandaş ise, "İşe gidiyorum maalesef trafik olduğu için gidemiyorum. Araba bekliyoruz. 25 dakika oldu." diye konuştu.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı