- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | Güncel

- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçedeki market, fırın, unlu mamulleri, kasap ve kuaförlerde hijyen, sağlık ve pandemi kurallarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı

ŞANLIURFA - Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçedeki market, fırın, unlu mamulleri, kasap ve kuaförlerde hijyen, sağlık ve pandemi kurallarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçede bulunan işletmelerde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, fırın ve kuaför gibi işletmelerde hijyen ve pandemi tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetlemeler sırasında kurallara uymayan işyerlerine ihtar ve cezai işlem uygulandı.

Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ürünler tüketmesine özen gösteren zabıta ekipleri, halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Bunun yanı sıra işyerlerindeki ürünleri ve depoları da kontrol eden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihi, unlu mamullerin gramajları ve üretim yerlerinin temizliğini de titizlikle kontrol etti.

Pandemi nedeniyle işletmelerin maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda işletmecilere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, yarın başlayacak olan kısıtlama konusunda da esnafı bilgilendirdi.

Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan zabıta ekipleri halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edecekleri kaydedildi.

- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı
- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı
- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı
- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı
- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı
- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı
- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı
- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı
- Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Ameliyatta fenalaşan doktor ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
Ameliyatta fenalaşan doktor ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ömer Ali Fatih Terim Abdullah Avcı Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Kısıtlama öncesinde denetimler arttırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:32:21. #1.14#

title