Kısıtlama öncesi çiftçilerin gübre ve yem alım yoğunluğu
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Kısıtlama öncesi çiftçilerin gübre ve yem alım yoğunluğu

Kısıtlama öncesi çiftçilerin gübre ve yem alım yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kısıtlamaya saatler kala çiftçilerin gübre ve yem alımına yönelmesi üzerine Tarım Kredi Kooperatifinde yoğunluk oluştu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kısıtlamaya saatler kala çiftçilerin gübre ve yem alımına yönelmesi üzerine Tarım Kredi Kooperatifinde yoğunluk oluştu.

Türkiye genelinde Korona virüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine çiftçiler kısıtlama döneminde mağdur olmamak için son gün Tarım Kredi Kooperatifine akın etti. Çiftçiler, satın aldıkları yem ve gübreleri depoya boşalmadan tırların üzerinden araçlarına yüklediler. Yetkililer, çiftçilerin kısıtlama öncesi hayvan yemi ve gübre yanında gıda maddeleri alımına yöneldiğini belirttiler. - KÜTAHYA

Kısıtlama öncesi çiftçilerin gübre ve yem alım yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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