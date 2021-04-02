Kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor
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Kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kayseri'de cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kayseri'de cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.

Kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor
Kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor
Kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor
Kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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