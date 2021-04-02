Kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kayseri'de cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kayseri'de cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin