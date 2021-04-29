Kısıtlama öncesi alış veriş yoğunluğu

17 günlük 'tam kapanma' öncesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar, alış veriş yoğunluğu oluşturdu.

17 günlük 'tam kapanma' öncesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar, alış veriş yoğunluğu oluşturdu.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan ve bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek olan 'tam kapanma' öncesinde Akyazı ilçe merkezinde hareketlilik yaşandı. 17 gün sürecek kapanma öncesinde alışveriş yapmak ve işlerini halletmek isteyenler büyük yoğunluk oluşturdu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı