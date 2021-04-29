Kısıtlama öncesi alış veriş yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlama öncesi alış veriş yoğunluğu

Kısıtlama öncesi alış veriş yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

17 günlük 'tam kapanma' öncesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar, alış veriş yoğunluğu oluşturdu.

17 günlük 'tam kapanma' öncesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar, alış veriş yoğunluğu oluşturdu.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan ve bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek olan 'tam kapanma' öncesinde Akyazı ilçe merkezinde hareketlilik yaşandı. 17 gün sürecek kapanma öncesinde alışveriş yapmak ve işlerini halletmek isteyenler büyük yoğunluk oluşturdu. - SAKARYA

Kısıtlama öncesi alış veriş yoğunluğu
Kısıtlama öncesi alış veriş yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Hakan Altun Merve Dizdar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlama öncesi alış veriş yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:05:14. #1.16#

title