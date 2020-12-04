Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti
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Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti

04.12.2020 20:28 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:41

Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yollara akın eden sürücüler trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yollara akın eden sürücüler trafik yoğunluğuna neden oldu.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'dan itibaren başlayacak. Mesai saati sonrası yollara akın eden binlerce sürücü, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Anadolu'yu başkente bağlayan Kırıkkale'de yaşanan araç yoğununun akışı trafik polisi ekiplerince sağlandı. D-200 kara yolu Ankara istikametindeki bazı bölgelerde yer yer yoğunluk oluştu. Kayser-Kırıkkale D-765 kara yolunda ise ara ara trafik arttı.

Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti
Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti
Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti
Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti
Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti
Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti
Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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