Kısıtlama olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na koştu
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Kısıtlama olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na koştu

Kısıtlama olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na koştu Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

07.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:42

Kısıtlama olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na koştu

İSTANBUL - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Araçların park edecek yer bulamadığı Belgrad Ormanı'nda oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir İstanbulluların özellikle hafta sonunu değerlendirmek için gittikleri Belgrad Ormanı sessizliğe bürünmüştü. 1 Haziran'dan itibaren önce park, bahçe, mesire alanları gibi alanların açılması ardından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesiyle birlikte Belgrad Ormanı yeniden eski kalabalık günlerine döndü. Kısıtlamasız ilk hafta sonunda çok sayıda vatandaşın ormana gelmesiyle yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği ve maske takmadığı görüldü. Otoparkta araçlar için yer kalmazken ormanın girişinde araç kuyrukları oluştu. Ormanda oluşan yoğunluk ve araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

Kısıtlama olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na koştu

Kaynak: İHA

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