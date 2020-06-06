Kısıtlama olmayınca Büyükçekmece'de vatandaşlar plajlara koştu Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında haftalar sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlenmek için Büyükçekmece'de plaja akın etti, birçoğunun maskesiz dolaştığı görüldü.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında haftalar sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlenmek için Büyükçekmece'de plaja akın etti, birçoğunun maskesiz dolaştığı görüldü. Plajlarda vakit geçiren vatandaşlar drone ile havadan da görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağı açıklandı. Açıklamanın ardından sıcak havanın da etkili olmasıyla vatandaşlar Büyükçekmece ve Kumburgaz'da sahillere akın etti. Bazı vatandaşlarda plajda top oynayıp güneşlenirken bazı vatandaşlar ise denize girdi. Sahil boyunca yürüyen vatandaşların maskesiz oldukları da görüldü.

Arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynayan Tufan Işıklar isimli vatandaş, "Evde artık çok bunaldık kendimizi denize atalım dedim. Sıcak hava. Maske var normalde ama denize girip çıktığımız için çıkardık" dedi.

Plaja gelen İpeksu Karakar ise "Çok mutlu olduk evde sıkılmıştık zaten güneş bize iyi geldi. Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz özellikle yabancılara karşın. Maskeye sahilde gerek duymuyorum şu anda" diye konuştu. Ecem Eres isimli bir diğer vatandaş ise "Aylardır dışarı çıkmıyorduk sıkılmıştık. Maskeye gerek duymuyoruz yerliler burada çünkü" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA