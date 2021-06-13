Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor
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Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Salgınla mücadele amacıyla dün akşam saat 22.00'de başlayan ve 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Salgınla mücadele amacıyla dün akşam saat 22.00'de başlayan ve 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Kentte emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri faaliyetlerine devam ederken, araç trafiği de azaldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, şehrin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor.

Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor
Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor
Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor
Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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