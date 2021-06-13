Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor

Cadde ve sokaklardan görüntü Uygulama noktalarındaki ekipler ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.