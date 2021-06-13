Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor
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Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Cadde ve sokaklardan görüntü Uygulama noktalarındaki ekipler ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklardan görüntü

Uygulama noktalarındaki ekipler ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor
Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor
Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor
Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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