Kısıtlama nedeniyle Konya'da toplu ulaşım düzenlemesi
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Kısıtlama nedeniyle Konya'da toplu ulaşım düzenlemesi

Kısıtlama nedeniyle Konya'da toplu ulaşım düzenlemesi
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu akşam uygulanmaya başlanacak sokağa çıkma kısıtlaması için toplu ulaşımda düzenleme yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu akşam uygulanmaya başlanacak sokağa çıkma kısıtlaması için toplu ulaşımda düzenleme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları, Kovid-19 salgını sebebiyle 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma döneminde hafta içi ve cumartesi günleri 'Cumartesi tarifesi' ile pazar günleri ve bayram günleri ise 'Pazar tarifesi' ile hizmet verecektir. Bu süreçte bisiklet tramvayı hizmet vermeyecektir. Hemşehrilerimiz toplu ulaşım tarifelerine 'atus.konya.bel.tr' web sayfasından ulaşılabilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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