Kısıtlama nedeniyle dönemeyen adam, eşi ve çocuklarına kavuşacak

ADIYAMAN'dan çalışmak için gittiği Ankara'da koronavirüs salgını başlayınca alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle dönemeyen Mehmet Kurtar, girişimlerin ardından memleketine dönecek.

ADIYAMAN'dan çalışmak için gittiği Ankara'da koronavirüs salgını başlayınca alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle dönemeyen Mehmet Kurtar, girişimlerin ardından memleketine dönecek. Eşinin eve dönmesini bekleyen Ayten Kurtar, "Eşime kavuşacağım için çok mutluyum" dedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar beldesinde elektrikçilik yapan Mehmet Kurtar, bir süre önce çalışmak için Ankara'ya gitti. Ancak koronavirüs salgını ortaya çıkınca Kurtar iş bulamadı, şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle Adıyaman'a da dönemedi. Bir süre sonra parası biten 2 çocuk babası Mehmet Kurtar, parkta yaşamaya başladı. Durumu öğrenen Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve milletvekilleri, ulaştıkları Kurtar'ı otele yerleştirdi ve geri dönmesi için çalışma başlattı.

Mehmet Kurtar'ın yapılan girişimlerin ardından yarın veya cuma günü Kahta'ya döneceği bildirildi.'MUTLUYUM HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'Telefon kullanmayan eşine ulaşıldığı ve geri dönmesine yardımcı olunduğu için yetkililere teşekkür eden Ayten Kurtar, "Eşim çalışmaya gitti, ama salgın nedeniyle Ankara'da mahsur kaldı. Eşimin yeniden aramıza dönmesi için yardım eden valimize ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyorum. Eşim sürekli şehir dışına çalışmaya gidiyordu. 2 kızım var ve şimdi geri dönmesini bekliyoruz" dedi.Aileye gıda yardımında bulunan ve bundan sonraki süreçte de ilgileneceklerini belirten Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, "Mehmet Kurtar hemşehrimizin Ankara'da kaldığını sonradan öğrendik. Valimizin konuya el attığını, ilgilendiğini ve kendisine yardımcı olduğunu duyduk, çok memnun olduk. Bizim haber imiz olsa biz de gerekeni yapardık. Ailemize bundan sonraki süreçte her türlü desteği sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA