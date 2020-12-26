Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
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Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

26.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:14

Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi başta olmak üzere, kentin işlek cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yapıyor.

Kentte yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü.

Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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