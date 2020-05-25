Kısıtlama nedeni ile boşalan köyde 'vaşak' görüntülendi SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi.

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi.

İlçeye bağlı Avcıçayı köyünde yaşayan Çetin Görmez, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile kimsenin olmadığı köy içerisinde vaşak görüntüledi. Görmez, binaların arasında yavaş hareketler ile ilerleyen vaşağı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Genellikle insanlardan uzak durması ve ürken yapısı ile bilinen vaşak, kendini kamerayla kaydeden Görmez'i fark etmesine rağmen kaçmadı. Görmez'in seslenmeye çalıştığı vaşak, köy içerisinde bir süre gezindikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: DHA