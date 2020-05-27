Kısıtlama molasında çocuklar Balıklıgöl'e akın etti Kısıtlama molasında çocuklar Balıklıgöl'e akın etti Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklar 4 saatlik molada aileleriyle birlikte Balıklıgöl'e akın etti.

Kısıtlama molasında çocuklar Balıklıgöl'e akın etti ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklar 4 saatlik molada aileleriyle birlikte Balıklıgöl'e akın etti. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile 0-14 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ile çocuklar maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılmaya başladı. Havaların ısınmasıyla güneşin de etkisini artırdığı Şanlıurfa'da 4 saatlik izin, çocukları sevindirdi. Çocuklar aileleriyle birlikte kısıtlama molasında kentin simgelerinden Balıklıgöl'ü gezip, balıklara yem attı. Kaynak: İHA