Kısıtlama kurallarını ihlal edenlere ceza
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Kısıtlama kurallarını ihlal edenlere ceza

Kısıtlama kurallarını ihlal edenlere ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde 12 kişiye ve 89 araç sürücüsüne toplamda 64 bin 395 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde 12 kişiye ve 89 araç sürücüsüne toplamda 64 bin 395 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 336 ekip ve 938 personelin katılımı ile 323 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekiplerince farklı noktalardaki uygulamalarda 4 bin 760 şahıs sorgulanırken aranan 12 kişi yakalandı. Toplamda 2 bin 172 aracın sorgulandığı çalışmalarda 89 araca 53 bin 955 lira cezai işlem uygulanırken 5 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 9 kişiye 7 bin 740 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 kişiye de 2 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Kısıtlama kurallarını ihlal edenlere ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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