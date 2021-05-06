Kısıtlama kurallarına uymayan 164 kişiye 553 bin TL ceza
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Kısıtlama kurallarına uymayan 164 kişiye 553 bin TL ceza

Kısıtlama kurallarına uymayan 164 kişiye 553 bin TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı denetimlerde tam kapanma kurallarına uymayan toplam 164 kişiye 553 bin 502 TL idari para cezası kesildi.

Malatya'da jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı denetimlerde tam kapanma kurallarına uymayan toplam 164 kişiye 553 bin 502 TL idari para cezası kesildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19,00'da başlayarak, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma sırasında jandarma ekipleri kurallara uymayanları tek tek tespit ederek, gerekli işlemi uyguluyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malatya il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına ve diğer kurallara uymayan 164 kişiye 553 bin 502 TL idari para cezası kesildi.

Jandarma ayrıca bin 175 iş yerini Covid-19 kuralları kapsamında denetledi. Denetimler sorucunda işletme kurallarına uymayan 3 işletmeye 10 bin 407 TL ceza kesilirken, izolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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