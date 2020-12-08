Kısıtlama kazada yaptı, 7 bin 328 lira ceza yedi
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Kısıtlama kazada yaptı, 7 bin 328 lira ceza yedi

08.12.2020 23:02 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:24

- Kısıtlama kazada yaptı, 7 bin 328 lira ceza yedi Tokat'ta kısıtlamanın başladığı dakikalarda kaza yapan alkolü sürücüye 7 bin 328 lira para cezası kesildi.

- Kısıtlama kazada yaptı, 7 bin 328 lira ceza yedi

TOKAT - Tokat'ta kısıtlamanın başladığı dakikalarda kaza yapan alkolü sürücüye 7 bin 328 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Devlet Hastanesi arkasından geçen yolda kısıtlamanın başladığı saatlerde meydana geldi. Oğulbey Mahallesi kanal yolunda ilerleyen H.G idaresindeki 55 ABV 786 plakalı Nissan marka pikap yaklaşık 15 metre yükseklikten ana yola uçtu. Kaza yapan araçtan şahıs kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Şahıs, olay yerine sevk sağlık ekipleri ile hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın 80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve muayenesiz araç kullanmaktan toplam 7 bin 328 lira idari para cezası uygulandı.

Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaza mahallinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Kısıtlama kazada yaptı, 7 bin 328 lira ceza yedi
Kısıtlama kazada yaptı, 7 bin 328 lira ceza yedi
Kısıtlama kazada yaptı, 7 bin 328 lira ceza yedi
Kısıtlama kazada yaptı, 7 bin 328 lira ceza yedi
Kısıtlama kazada yaptı, 7 bin 328 lira ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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