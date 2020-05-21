Kısıtlama kararı bayram alışverişini olumsuz etkiledi
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Kısıtlama kararı bayram alışverişini olumsuz etkiledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bayram alışverişlerini olumsuz etkiledi.

Kısıtlama kararı bayram alışverişini olumsuz etkiledi
21.05.2020 20:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:11

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bayram alışverişlerini olumsuz etkiledi. Kentte özellikle giyim mağazalarında durgunluk yaşandığı gözlenirken esnaf da satışların azaldığını vurguladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar bu yıl Ramazan Bayram'ını evde geçirecek. Her yıl kalabalık grupların alışveriş yaptığı çarşı pazar bu yıl boş kaldı. Denizli'de salgın ve sıcak havaya rağmen bayrama günler kala alışveriş alanlarında hareketlilik başlamıştı. Tedbirler kapsamında iş yeri kapatan birçok esnaf bayramı fırsata çevirmenin hayalini kurmuşken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sokağa çıkmayacak olan vatandaşlar alışveriş yapmaya da gitmedi. Esnaf Mesut Şen, "Kısıtlama öncesinde alışverişler vardı, güzeldi. Şimdi alışverişler durdu. Şimdi kimse bir yere gitmeyeceği için evden dışarı çıkmayacağı için mecburen bir şey almıyorlar" dedi.

"Bayram alışverişinde yüzde 80'lik bir düşüş var"

Geçen yıla göre alışverişte yüzde 80 oranında düşüş olduğunu belirten esnaf Habil Yaşar, "Alışverişlerde tabi düşüş yaşandı. Zaten halkta bir de tedirginlik var. Tedirgin olduğundan dolayı fazla alışveriş yapmıyorlar. Lüzumsuz alışveriş yapmıyorlar. Geçen seneye bakarsan, bayram alışverişinde yüzde 80'lik bir düşüş var şu anda" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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