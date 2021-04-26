Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı
Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı Diyarbakır'da haftanın ilk iş günü kısıtlamanın kalkmasıyla yoğunluk başladı.
Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da haftanın ilk iş günü kısıtlamanın kalkmasıyla yoğunluk başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Diyarbakır'da haftanın ilk iş günü yoğunluk yaşandı. Kent genelinde vatandaşlar sokakları doldururken trafikte de yoğunluk yaşandığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL