Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı
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Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı Diyarbakır'da haftanın ilk iş günü kısıtlamanın kalkmasıyla yoğunluk başladı.

Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da haftanın ilk iş günü kısıtlamanın kalkmasıyla yoğunluk başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Diyarbakır'da haftanın ilk iş günü yoğunluk yaşandı. Kent genelinde vatandaşlar sokakları doldururken trafikte de yoğunluk yaşandığı görüldü.

Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı
Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı
Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı
Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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