Kısıtlama kalktı vatandaşlar parklara akın etti
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Kısıtlama kalktı vatandaşlar parklara akın etti

06.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:32
Kısıtlama kalktı vatandaşlar parklara akın etti

Düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla vatandaşlar parklara akın etti.

Düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla vatandaşlar parklara akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından Şanlıurfa'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kentte, vatandaşlar kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da Covid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir vatandaşlar, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zamanı evlerinde geçiriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından Şanlıurfa'nın da aralarından bulunduğu düşük riskli illerde hayat kısmen de olsa normale döndü. Kente lokanta, restoran, kafe ve kıraathaneler, kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul etmeye başlarken, hafta sonu uygulanan kısıtlama da kaldırıldı.

"Çok mutluyuz"

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilk hafta sonunu ailesiyle birlikte parkta kahvaltı yaparak geçiren vatandaşlardan Büşra Şener, "Çok güzel bir hafta sonu geçiriyoruz. Uzun bir süredir korona virüs nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Kısıtlama da kalkınca güzel havayı değerlendirdik. İnşallah bir an önce bu korona salgınından tamamen kurtuluruz" dedi.

Ailesiyle birlikte hafta sonunu parkta geçiren Kadir Şener ise, "Özellikle çocuklar için kısıtlama oldukça bunaltıcı olmuştu. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla biz de ilk hafta sonunu dışarda, çocuklarımızla birlikte geçirmek istedik. Hava çok güzel" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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