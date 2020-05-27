Kısıtlama kalktı, vatandaşlar dışarıya çıktı
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Kısıtlama kalktı, vatandaşlar dışarıya çıktı

BOLU'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar dışarıya çıktı.

Kısıtlama kalktı, vatandaşlar dışarıya çıktı
27.05.2020 02:06 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:09

BOLU'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar dışarıya çıktı.

81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle Bolu'da yaşayan vatandaşlar dışarı çıktı. Normal günlerde az sayıda insanın bulunduğu caddelerde bile çok sayıda insan görüldü. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'ne çıkan vatandaşlar yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını çıkarıp, onların da hava almasını sağladı. Yollarda da araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlardan bazıları ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıktığını söylerken, bazıları da hava almak için çıktığını dile getirdi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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