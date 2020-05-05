Kısıtlama kalktı tatilciler Bodrum'a giriş yapmaya başladı
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Kısıtlama kalktı tatilciler Bodrum'a giriş yapmaya başladı

Kısıtlama kalktı tatilciler Bodrum'a giriş yapmaya başladı
05.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:46

Kısıtlama kalktı tatilciler Bodrum'a giriş yapmaya başladı Muğla'da kalkan seyahat kısıtlamasının ardından Bodrum'a gelen araç sayısında artış olmaya başladı.

Kısıtlama kalktı tatilciler Bodrum'a giriş yapmaya başladı

MUĞLA - Muğla'da kalkan seyahat kısıtlamasının ardından Bodrum'a gelen araç sayısında artış olmaya başladı. Bodrum'da yazlık evi olan vatandaşların az sayıda da olsa ilçeye giriş yaptığı öğrenildi.

31 ilde uygulanan seyahat kısıtlamasından çıkarılan 7 ilden biri olan Muğla'da trafik uygulamaları sıklaştırıldı. Özellikle Bodrum'a gelen araç sayısında azda olsa artış olduğu görüldü. Torba uygulama noktasın da trafik kontrolü yapan Polis ve Jandarma ekipleri yabancı plakalı araçları durdurarak Bodrum'a giriş yapanların teker teker ateşlerini ölçerek, ilçede ikametgah edecekleri adres bilgilerini aldı. Az sayıda da tatilcinin de yasak kalkar kalkmaz Bodrum'a gelmeye başladığı öğrenildi.

Kısıtlama kalktı tatilciler Bodrum'a giriş yapmaya başladı

Kaynak: İHA

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