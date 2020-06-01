Kısıtlama kalktı, normalleşme ile birlikte otogar hareketlenmeye başladı
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Kısıtlama kalktı, normalleşme ile birlikte otogar hareketlenmeye başladı

Kısıtlama kalktı, normalleşme ile birlikte otogar hareketlenmeye başladı Otobüs firması Genel Müdürü Bilgin Çıldır: "Şu anda normal seferlerimize de başladık" "Yolcularımız da tedbirlerini almış şekilde bize müracaatlarını yapıyorlar" Korona virüs tedbirleri sonrasında normalleşme...

Kısıtlama kalktı, normalleşme ile birlikte otogar hareketlenmeye başladı
01.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:50

Kısıtlama kalktı, normalleşme ile birlikte otogar hareketlenmeye başladı

Otobüs firması Genel Müdürü Bilgin Çıldır: "Şu anda normal seferlerimize de başladık"

"Yolcularımız da tedbirlerini almış şekilde bize müracaatlarını yapıyorlar"

ESKİŞEHİR - Korona virüs tedbirleri sonrasında normalleşme dönemine girilmesi ile birlikte açılan otogarlarda yoğunluk başladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında otogarlar yaklaşık 2 ay gibi bir süredir kapalıydı. 1 Haziran itibariyle korona virüs önlemlerinin olumlu sonuç vermesi sebebiyle, normalleşme sürecine girildi. Otogarlarda alınan önlemlerle birlikte bugün seferler başlatıldı. Giriş ve çıkışlarda ateş ölçer ile kontrol yapılırken, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşlar da uyarılıyor. Seferler, tedbirler kapsamında yarı kapasite ile devam ederken, bilet almak isteyen yolcuların ise HES kodu alması gerekiyor. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali de normalleşme süreci kapsamında yoğunlaşmaya başladı. Eskişehir otogarında virüs kapsamında her türlü önlem alınırken, firmalar ise yoğunluk sebebiyle memnuniyetlerini dile getiriyor.

"Şu anda normal seferlerimize de başladık"

Eskişehir'de bulunan bir otobüs firmasında Genel Müdür olarak görev yapan Bilgin Çıldır, normal seferlerine başladıklarını, yoğunluğun ise beklediklerinden daha fazla olduğunu ifade ederken, "Sok iki, iki buçuk aylık dönemde tabii ki normal olarak her şeyin önemlisi sağlık diyerek biz de işletmemize geçici süre ile ara vermiştik. Fakat 1 Haziran'da şehirlerarası kısıtlamanın sonlandırılması ile beraber yolcularımızdan gelen talepler doğrultusunda şirketimizi tekrar devreye soktuk. Şu anda normal seferlerimize de başladık. Fakat yine hijyen kuralları doğrultusunda yarı kapasite ile yolcu taşımak durumundayız şu anda. Yoğunluğumuz sabah saatleri itibariyle başladı. İzin belgesi alma olayı sonlandırıldı fakat tek tek yolcularımızdan HES kodu alarak biletlendirme işlemini yapıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok ama yoğunluk beklediğimizden fazla oldu" dedi.

"Yolcularımız da tedbirlerini almış bir şekilde bize müracaatlarını yapıyorlar"

Vatandaşlar için tedbirleri en iyi şekilde aldıklarını söyleyen Çıldır, "İnanın biz de ileriye yönelik sefer sayılarımızda temkinli yaklaşıyoruz. İnsanlarımızın bu duruma ne şekilde cevap vereceğini ya da yoğunluğun ne derece olacağını ilk defa böyle bir şey başımıza geldiği için merak ediyoruz. Temkinli yaklaşıyoruz ama ilk günden umutlarımız yeşerdi. Biraz yoğunluk olacak gibi. Vatandaşlarımızı bu konuda baya bilinçli gördüm. Herkes durumun farkında. Yolcularımız da tedbirlerini almış bir şekilde bize müracaatlarını yapıyorlar seyahatlerini gerçekleştirmek için. Benim izlenimim onlar da tedbirlerini almış durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Manşet

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