Kısıtlama kalktı, Kadıköy Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıktılar
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Kısıtlama kalktı, Kadıköy Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıktılar

İSTANBUL'da koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan 4 günlük kısıtlama kararının kaldırıldığı ilk günün sabahında Kadıköy Caddebostan sahilinde bazı vatandaşlar yürüyüşe çıktı, koşu yaptı, bazıları köpeklerini gezdirdi.

Kısıtlama kalktı, Kadıköy Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıktılar
27.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:19
İSTANBUL'da koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan 4 günlük kısıtlama kararının kaldırıldığı ilk günün sabahında  Kadıköy Caddebostan sahilinde  bazı vatandaşlar yürüyüşe çıktı, koşu yaptı, bazıları köpeklerini gezdirdi. Maske takmadan gezenler çoğunluktaydı.

 Kadıköy Meydanı'nda ise insan yoğunluğunun oldukça az olduğu görüldü. Kadıköy Metro İstasyonu'nda da yoğunluk oluşmadı  Kadıköy İskelesi'nden kalkan vapurlara, normal bir iş gününe göre çok az sayıda kişi binerken, yanaşan vapurlardan da  çok az kişinin indiği görüldü. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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