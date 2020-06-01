Kısıtlama kalktı, İstanbul'a gitmek isteyen vatandaşlar otogara koştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısıtlama kalktı, İstanbul'a gitmek isteyen vatandaşlar otogara koştu

Kısıtlama kalktı, İstanbul'a gitmek isteyen vatandaşlar otogara koştu Otobüs muavini: "Sabahtan beri arabalarımız dolu gidiyor" Türkiye geneli seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tekirdağ-İstanbul arası yolcu gönderen Tekirdağ'daki otogarlarda hareketlilik yaşanıyor.

01.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:44

Kısıtlama kalktı, İstanbul'a gitmek isteyen vatandaşlar otogara koştu

Otobüs muavini: "Sabahtan beri arabalarımız dolu gidiyor"

TEKİRDAĞ - Türkiye geneli seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tekirdağ-İstanbul arası yolcu gönderen Tekirdağ'daki otogarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne yolcu taşımacılığı yapan otogarlarda hareketlilik arttı. Aylardır İstanbul'a süren kısıtlamanın kalması ile Tekirdağ'dan İstanbul'a gitmek isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti.

"Sabahtan beri arabalarımız dolu gidiyor"

Otobüs muavini Müjdat Topçu yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle İstanbul açıldı. İşlerimiz başladı. Yoğunlukta başladı. Sabahtan beri arabalarımız dolu gidiyor. 2 artı 1'lerde 18 kişi 2 artılarda 23 kişi alıyoruz" dedi.

Kısıtlama kalktı, İstanbul'a gitmek isteyen vatandaşlar otogara koştu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Haber
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Haber
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi...
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü...
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Çetin Oktay Naci Bostancı Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Haldun Dormen
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay İlhan Cavcav Bülent Uygun
Daha Fazla Şehit Ankara Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Kısıtlama kalktı, İstanbul'a gitmek isteyen vatandaşlar otogara koştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 21:44:45. #1.14#
title