Kısıtlama kalktı, evlat nöbetindeki aileler soluğu HDP önündeki çadırda aldı
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Kısıtlama kalktı, evlat nöbetindeki aileler soluğu HDP önündeki çadırda aldı

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | Güncel

Kısıtlama kalktı, evlat nöbetindeki aileler soluğu HDP önündeki çadırda aldı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 600'üncü gününü geride bıraktı.

Kısıtlama kalktı, evlat nöbetindeki aileler soluğu HDP önündeki çadırda aldı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 600'üncü gününü geride bıraktı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 600 günü geride bıraktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından HDP il binası önündeki çadıra gelen aileler, evlatlarını istemeye devam etti. Oğlu Mustafa Biçer'in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden Ayşegül Biçer, "600 günümüz oldu, buradan HDP'ye seslenmek istiyoruz, feryat figan eden anne ve babaları görmediniz ve duymadınız. Sizi vicdan ve merhamete çağırıyorum. Yok eğer vicdan ve merhamete gelmiyorsanız rabbim sizi helak etsin. Bu yanan yürekleri ve dökülen gözyaşlarını görmediniz. Yani buradan CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi olsun buradan hepsine sesleniyorum, nerede sizde vicdan, merhamet, siyaset yapıyorsunuz. 600 gündür buradaki aileleri görmezlikten geldiniz. Sanatçılar, sözde akademisyenler sözde insan hakları savunucuları hepsine sesleniyorum, burada bulunan anne ve babalar sadece kendi evlatları için burada değiller, sizin evlatlarınız için de nöbet tutuyorlar. Vatan ve bayrağımız içinde nöbet tutuyoruz, ya zafer ya ölüm, hakkımız olan evlatları almadan dağda tek bir terörist kalana kadar mücadele devam edecek" dedi.

Kısıtlama kalktı, evlat nöbetindeki aileler soluğu HDP önündeki çadırda aldı
Kısıtlama kalktı, evlat nöbetindeki aileler soluğu HDP önündeki çadırda aldı
Kısıtlama kalktı, evlat nöbetindeki aileler soluğu HDP önündeki çadırda aldı
Kısıtlama kalktı, evlat nöbetindeki aileler soluğu HDP önündeki çadırda aldı
Kısıtlama kalktı, evlat nöbetindeki aileler soluğu HDP önündeki çadırda aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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