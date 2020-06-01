Kısıtlama kalktı, dağ yolları açıldı
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Kısıtlama kalktı, dağ yolları açıldı

Kısıtlama kalktı, dağ yolları açıldı Korana virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Bursa-Kocaeli arasındaki dağ yolu, kısıtlamanın kalkmasıyla tekrar açıldı.

01.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:39

Kısıtlama kalktı, dağ yolları açıldı

BURSA - Korana virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Bursa-Kocaeli arasındaki dağ yolu, kısıtlamanın kalkmasıyla tekrar açıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında büyük şehirlere giriş çıkış yasağı uygulanırken, Bursa'nın İznik ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçeleri arasındaki kestirme dağ yolu uyanık sürücülerin tercihi olmuştu. Ancak bu yol jandarma tarafından toprak dökülerek kapatılınca sürücüler yolda kaldı. İznik ilçesinin Yörükler köyü ile Karamürsel ilçesi arasındaki yoldan kısıtlamanın kalkmasıyla belediye ekipleri tarafından toprak kaldırıldı.

Yörükler köyü muhtarı Mehmet Batı, "Belediye ekipleri tarafından yolumuz kısıtlamanın kalkmasıyla tekrar açıldı. Bu birçok vatandaşın tercih ettiği bir yol" dedi.

Sürücüler de yolun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kısıtlama kalktı, dağ yolları açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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