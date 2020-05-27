KISITLAMA KALKTI; ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKTI (2) Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan ve bayramı evlerinde geçiren 14 yaş ve altı çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında üçüncü kez dışarı çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan ve bayramı evlerinde geçiren 14 yaş ve altı çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında üçüncü kez dışarı çıktı. Havanın serin ve yağışlı olmasına aldırış etmeyen çocuklar Beyoğlu'nda parklara akın etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 14 yaş ve altı çocuklara üçüncü kez evlerinden çıkmaları için izin verildi. Saat 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak sokağa çıkan çocuklar parklara akın etti. Havanın serin ve yağışlı olmasına aldırış etmeyerek parklara gelen çocukların bazıları bisiklet sürdü bazıları da patenleri ile kaydı. Uzun süredir doğadan uzak kalan çocukların yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda parkta kardeşleriyle oynayan 14 yaşındaki Mahmut Aldık," Geçen hafta arkadaşlarıma gelmiştim. bu Haftada ailemle geldim. Bayramda evdeydik ama yinede güzel bir bayramdı. Bugünde kardeşlerimle oynuyoruz burada. Çok mutluyuz" diye konuştu. Abisiyle beraber parka geldiğini belirten 12 yaşındaki Fatma Aldık ise," Biz asıl bayramı bugün yaşıyoruz. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

PARKLARDA MAÇ YAPTILARCaddebostan sahilinde bulunan yeşil alanlar ve parklara akın eden çocuklar, basketbol, futbol oynadılar, arkadaşlarıyla buluşup sohbet ettiler. Futbol ve basketbol oynayan çocukların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Banklarda sohbet eden gençlerin de maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadılar. Aileleri tarafından dışarıya çıkarılan çocuklar, parklarda oynamanın keyfini yaşadılar.

Görüntü dökümü-----------------Caddebostan sahilde aileleri tarafından gezdirilen çocuklar-Parkta oynayan çocuklar-Basketbol ve futbol oynayan çocuklar-Sahilde oturan çocuklar-Köpeklerini ve çocuklarını birlikte gezdirenlerin görüntüsü-Kaykay ile gezen çocuklar-BeyoğluParkta oynayan çocuklardan detayKaykay yapan çocuklardan detayBisiklete binen çocuklardan detayÇocuklarla röportaj

Parktan genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: DHA