Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı (1) KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan bazı çocuklarda babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Kadıköy Kalamış parka gelen bir çocuk, "İyi oldu çok mutluyum. Biz de bu şansımızı basketbol oynayarak değerlendirmek istedik" diye konuştu. Kızıyla sahile gelen baba Burak Kaptan "Zorlanıyoruz. 2 aydır çocukları evde tutmak zor. Doya doya denize baksın diye sahile geldik" dedi.

ÇOCUKLARIN SOKAK İZNİ BAŞLADI, PARKLAR DOLDU

Bakırköy'de de aileleri ile birlikte parklara gelen çocuklar salıncağa binerken, bazı çocuklar ise bisiklete binmeyi tercih etti. Maske takmayı istemeyen bazı çocukları ise aileleri uyardı. Çocukların sokak izni 15.00 itibariyle sona erecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA