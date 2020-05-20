KISITLAMA KALKTI; ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKTI (1) KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan bazı çocuklarda babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Kadıköy Kalamış parka gelen bir çocuk, "İyi oldu çok mutluyum. Bizde bu şansımızı basketbol oynayarak değerlendirmek istedik" diye konuştu. Kızıyla sahile gelen baba Burak Kaptan "Zorlanıyoruz. 2 aydır çocukları evde tutmak zor. Doya doya denize baksın diye sahile geldik" dedi.

ÇOCUKLARIN SOKAK İZNİ BAŞLADI, PARKLAR DOLDU

Bakırköy'de de aileleri ile birlikte parklara gelen çocuklar salıncağa binerken, bazı çocuklar ise bisiklete binmeyi tercih etti. Maske takmayı istemeyen bazı çocukları ise aileleri uyardı. Çocukların sokak izni 15.00 itibariyle sona erecek.

Görüntü dökümü: ------------KADIKÖY-Parkla gelen çocuklardan görüntü-Oyun oynamaları-Bisiklet ve kaykay binmeleri-Sahilde yürümeleri-Çocuklar ve aileleri ile röp-Basket bol ve futbol oynamaları-Genel ve detay görüntüler-BAKIRKÖY-Bakırköy'de parkladan görüntüler-çocuklardan görüntüler-bisiklete binen çocuklardan görüntüler-detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA