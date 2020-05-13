Kısıtlama kalktı canlarını hiçe sayıp sulama kanalına koştular.
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Kısıtlama kalktı canlarını hiçe sayıp sulama kanalına koştular.

Kısıtlama kalktı canlarını hiçe sayıp sulama kanalına koştular.
13.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:55

Kısıtlama kalktı canlarını hiçe sayıp sulama kanalına koştular…Sulama kanalında serinleyen çocuklara polis engeli

Adana'da kağıtçı çocuklar canlarını hiçe sayıp sulama kanalında serinledi

ADANA - Adana'da kağıtçı çocuklar, sıcakların artmasıyla birlikte canlarını hiçe sayarak boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında serinliyor. Çocuklar polisin geldiğini gören kaçarak uzaklaştı.

Hafta sonu Afrika sıcaklarını bekleyen Adana'da termometreler, 31 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan atık kağıt toplayıcısı çocuklar da serinlemek için Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına girip, yürekleri ağızlara getirdi. Daha önce pek çok boğulma vakasının yaşandığı sulama kanallarında yüzen çocuklar, tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti

Bölgede devriye gezen polisler ise bu sırada çocukları görüp anons yaparak uyardı. Anonsa aldırış etmeyen çocuklar polislerin kendilerine yaklaştığını görünce kanaldan çıkıp atık toplama araçlarını alarak hızlıca uzaklaştı.

Kısıtlama kalktı canlarını hiçe sayıp sulama kanalına koştular.

Kaynak: İHA

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