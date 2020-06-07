Kısıtlama kaldırılınca vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne akın etti
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Kısıtlama kaldırılınca vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne akın etti

Yaklaşık 3 aylık aradan sonra hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan Van'da vatandaşlar, Muradiye Şelalesi'ne akın etti.

Kısıtlama kaldırılınca vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne akın etti
07.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:35

Yaklaşık 3 aylık aradan sonra hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan Van'da vatandaşlar, Muradiye Şelalesi'ne akın etti.

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve adını Bağdat seferine çıkan 4. Murat'tan aldığı bilinen Muradiye Şelalesi, 40 metreyi aşan yükseklikten dökülen suyuyla ziyaretçilerini adeta mest ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 aya yakın bir zamandır hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ziyaret edilemeyen Muradiye Şelalesi, yeniden eski yoğun günlerini yaşamaya başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmasından sonra soluğu Muradiye Şelalesi'nde alan Van ve çevre illerden gelen vatandaşlar, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Uzun bir aranın ardından hafta sonu sokağa çıkan vatandaşlar, Muradiye Şelalesi'ndeki güzelliğin tadını çıkardı.

Arkadaşlarıyla birlikte Muradiye Şelalesi'ni gezmeye gelen Muhammed Mortaş, "Uzun zamandan sonra kısıtlamanın kalkması çok iyi oldu. Üstümüzdeki stres ve yorgunluğu kısıtlamadan sonra ilk defa Muradiye Şelalesi'ne gelerek attık. İnşallah bu hastalıklar biter ve eski günlerimize geri döneriz. Herkesin buraya gelip Muradiye Şelalesi'ndeki güzelliği görmesini istiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

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