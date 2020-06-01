Kısıtlama kaldırıldı, sürücüler yollara akın etti: 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu
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Kısıtlama kaldırıldı, sürücüler yollara akın etti: 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

Kısıtlama kaldırıldı, sürücüler yollara akın etti: 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu Normale dönüşün ilk günü kara yollarında trafik yoğunluğu Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de, ülke genelinde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından...

01.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:56

Kısıtlama kaldırıldı, sürücüler yollara akın etti: 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

Normale dönüşün ilk günü kara yollarında trafik yoğunluğu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de, ülke genelinde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla sona erdi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de, Covid-19 tedbirleri nedeniyle trafikte de gözle görülür bir azalma yaşanmıştı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu oluştu. Ankara-Samsun ve Ankara-Kayseri kara yolunda gece geç saatlerde başlayan trafik yoğunluğu gün içerisinde de zaman zaman devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması 29 Mart günü başlatılmıştı.

Kısıtlama kaldırıldı, sürücüler yollara akın etti: 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

Kaynak: İHA

Manşet

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