Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar
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Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar

20.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:44
Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar

Antalya'da kablo hırsızlığı teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen iki kağıt toplayıcı genç polis tarafından yakalandı.

Antalya'da kablo hırsızlığı teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen iki kağıt toplayıcı genç polis tarafından yakalandı. İhbarcının şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakılan gençler "Hırsızlık yapmıyorduk ama adam bizi taşladı" derken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezasına çarptırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi'nde bir vatandaşın bulunduğu sitede kablo çalacağı sırada kaçan iki kağıt toplayıcısının olduğu yönünde ihbarda bulunması üzerine polis harekete geçti. Yunus timleri, verilen eşkal doğrultusunda şüpheli İ.S. (24) ile Y. C'yi (21) bir akaryakıt istasyonunun önünde yakaladı. Ellerinden birbirine kelepçelenen gençler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 3 bin 150'şer lira para cezasına çarptırıldı. Ceza yazılacağını duyan İ.S., "Hırsızlık yapmıyorduk ama adam bizi taşladı. Ekmek parası için kağıt topluyordum" dedi.

Gençler, ihbarcının şikayetçi olmaması ve konunun teşebbüste kalması üzerine serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar
Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar
Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar
Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar
Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar
Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar
Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar
Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar
Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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