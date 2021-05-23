Son dakika haber... KOCAELİ KISITLAMA İHLALİNDEN İŞLEM YAPAN EKİBİ GÖRÜNTÜLEYİNCE GÖZALTINA ALINDI
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Son dakika haber... KOCAELİ KISITLAMA İHLALİNDEN İŞLEM YAPAN EKİBİ GÖRÜNTÜLEYİNCE GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İZMİT'te cezaevinden izinli çıkarak, 24 saat içerisinde aynı bölgede 2 defa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Emre K., kendisine tutanak tutan polisleri cep telefonuyla görüntüleyince gözaltına alındı.

İZMİT'te cezaevinden izinli çıkarak, 24 saat içerisinde aynı bölgede 2 defa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Emre K., kendisine tutanak tutan polisleri cep telefonuyla görüntüleyince gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, yol üzerinde yürüyen Emre K.?ye kimlik ve muafiyet belgesi sordu. Polis, muafiyet belgesi olmayan Emre K. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutanak tuttu. Kendisine haksızlık yapıldığını iddia eden Emre K., bu sırada kendisine işlem yapan polis ekibini cep telefonuyla görüntülemek istedi. Polisin tüm uyarılarına rağmen görüntü almaya devam eden Emre K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Cezaevinden izinli olarak dışarı çıktığı öğrenilen Emre K.?ye, dün de aynı bölgede sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası yazıldığı öğrenildi.

Son dakika haber... KOCAELİ KISITLAMA İHLALİNDEN İŞLEM YAPAN EKİBİ GÖRÜNTÜLEYİNCE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... KOCAELİ KISITLAMA İHLALİNDEN İŞLEM YAPAN EKİBİ GÖRÜNTÜLEYİNCE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... KOCAELİ KISITLAMA İHLALİNDEN İŞLEM YAPAN EKİBİ GÖRÜNTÜLEYİNCE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... KOCAELİ KISITLAMA İHLALİNDEN İŞLEM YAPAN EKİBİ GÖRÜNTÜLEYİNCE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... KOCAELİ KISITLAMA İHLALİNDEN İŞLEM YAPAN EKİBİ GÖRÜNTÜLEYİNCE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... KOCAELİ KISITLAMA İHLALİNDEN İŞLEM YAPAN EKİBİ GÖRÜNTÜLEYİNCE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... KOCAELİ KISITLAMA İHLALİNDEN İŞLEM YAPAN EKİBİ GÖRÜNTÜLEYİNCE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... KOCAELİ KISITLAMA İHLALİNDEN İŞLEM YAPAN EKİBİ GÖRÜNTÜLEYİNCE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... KOCAELİ KISITLAMA İHLALİNDEN İŞLEM YAPAN EKİBİ GÖRÜNTÜLEYİNCE GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber... KOCAELİ KISITLAMA İHLALİNDEN İŞLEM YAPAN EKİBİ GÖRÜNTÜLEYİNCE GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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