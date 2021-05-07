Kısıtlama ihlalcileri için U dönüşü yapılan noktalara polis şeridi
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Kısıtlama ihlalcileri için U dönüşü yapılan noktalara polis şeridi

Kısıtlama ihlalcileri için U dönüşü yapılan noktalara polis şeridi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde izin belgeleri olmadan araçları ile dışarı çıkan vatandaşların geri dönüşünün engellenmesi amacıyla U dönüşü yapılan noktalara şerit çekildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde izin belgeleri olmadan araçları ile dışarı çıkan vatandaşların geri dönüşünün engellenmesi amacıyla U dönüşü yapılan noktalara şerit çekildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Karasu'da denetimler sıklaştırıldı. Bu doğrultuda ekipler tarafından denetim noktalarının bulunduğu Plaj Caddesi üzerinde izin belgeleri olmadan araçları ile dışarı çıkan vatandaşların, geri dönüşünün engellenmesi amacıyla U dönüşü yapılan noktalara şerit çekildi. Çekilen şeritlerin tam kapanma süreci boyunca kaldırılmayacağı öğrenildi. - SAKARYA

Kısıtlama ihlalcileri için U dönüşü yapılan noktalara polis şeridi
Kısıtlama ihlalcileri için U dönüşü yapılan noktalara polis şeridi
Kısıtlama ihlalcileri için U dönüşü yapılan noktalara polis şeridi
Kısıtlama ihlalcileri için U dönüşü yapılan noktalara polis şeridi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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