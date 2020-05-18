Kısıtlama gününde YKS'ye girecek öğrencilere kolaylık
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Kısıtlama gününde YKS'ye girecek öğrencilere kolaylık

Kısıtlama gününde YKS'ye girecek öğrencilere kolaylık İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili valiliklere gönderdiği ek genelgeye göre nüfus müdürlükleri, YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına bugün de hizmet verdi.

Kısıtlama gününde YKS'ye girecek öğrencilere kolaylık
18.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:57

Kısıtlama gününde YKS'ye girecek öğrencilere kolaylık

VAN - İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili valiliklere gönderdiği ek genelgeye göre nüfus müdürlükleri, YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına bugün de hizmet verdi.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde il valiliklerine 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına nüfus müdürlüklerinin bugün ve yarın açık olacağı bildirildi.

Öğrenciler işlemlerini kolaylıkla halletti

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Van'da da nüfus müdürlüklerine TC kimlik kartı başvurusuyla sınırlı olmak üzere öğrenciler, sınav başvurusuna dair belgeyi güvenlik güçlerine ibraz etmesi şartıyla sokağa çıkabildi. Sınava girecek olan öğrenciler, velileriyle geldikleri nüfus müdürlüklerinde sıraya girmeden ve sağlık riski yaşamadan işlemlerini kolaylıkla halletti.

Üniversite sınavlarına girecek olan gençler için kısıtlamadan muaf sayılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden öğrenci ve veliler, kısıtlamanın olduğu günde sıra beklemeden işlemlerini kolaylıkla hallettiklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Manşet

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