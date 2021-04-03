Kısıtlama gününde Kız Kulesi Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk
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Kısıtlama gününde Kız Kulesi Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | Güncel

Kısıtlama gününde Kız Kulesi Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk İstanbul'da havanın güneşli olması nedeniyle yoğun bir kalabalık pandemi kurallarını yok sayarak Salacak Sahili'nde toplandı.

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Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu

Kısıtlama gününde Kız Kulesi Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk

İSTANBUL - İstanbul'da havanın güneşli olması nedeniyle yoğun bir kalabalık pandemi kurallarını yok sayarak Salacak Sahili'nde toplandı. Bazı kişiler sosyal mesafe kuralına uymayarak banklarda otururken, bazılarının da maskesiz olduğu görüldü.Yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda kişi sokağa çıkma kısıtlamasında Kız Kulesi Sahili'nde toplandı. Bazı kişiler salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken, Kız Kulesi manzarasında banklarda oturanlar da vardı. Birçok kişinin maske taktığı görülürken, bazılarının maskesiz olması dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralına uymayan kişilerin yanı sıra bazı insanlar manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. Öte yandan yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

Kısıtlama gününde Kız Kulesi Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk
Kısıtlama gününde Kız Kulesi Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk
Kısıtlama gününde Kız Kulesi Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk
Kısıtlama gününde Kız Kulesi Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk
Kısıtlama gününde Kız Kulesi Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk
Kısıtlama gününde Kız Kulesi Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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