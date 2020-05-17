Kısıtlama gününde boş cadde ve sokaklar 2'nci kez onların oldu
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Kısıtlama gününde boş cadde ve sokaklar 2'nci kez onların oldu

Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilerek, bugün 12.00-18.00 saatleri arasında izin verilmesi nedeniyle Sakarya'da yaşlılar sokaklara akın etti.

Kısıtlama gününde boş cadde ve sokaklar 2'nci kez onların oldu
17.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:00

Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilerek, bugün 12.00-18.00 saatleri arasında izin verilmesi nedeniyle Sakarya'da yaşlılar sokaklara akın etti.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10 Mayıs tarihinde yaşlıların 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkabileceklerini duyurmuştu. 11 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından korona virüsle mücadele kapsamında Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre 65 yaş üstünün sokağa çıkma izni saatleri değişti. Meteorolojik verilere göre bugün hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikler kapsamında bugün saatler 12.00'yi gösterdiğinde 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. Günlerdir evlerinden çıkmayan yaşlıların mutlu olduğu ve karşılaştığı arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak sohbet ettiği görüldü. Kısıtlama gününde 6 saatlik izni olan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek parkların, boş cadde ve sokakların keyfini sürdü. Kimileri gölgelerde gazete okuyup banklarda arkadaşlarıyla sohbet ederken kimileri de güneşli havayı ve boş yolların tadını çıkararak yürüyüş yapmayı tercih etti. Uzun süredir evlerinde kaldıklarını dile getiren yaşlılar, sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, uygulamanın devam etmesini istediler.

"Her şeyi başkalarından bekleye bekleye artık utanır hale geldik"

Gerçekleştirilen izinlerin onları psikolojik olarak rahatlattıklarını fakat yeterli olmadığını vurgulayarak alışveriş yapmak istediklerini dile getiren 71 yaşındaki Mehmet Demir, "En azından dışarıya çıkarak bir hava aldık ve psikolojik olarak bir nebze de olsa rahatlamamız oldu. Ama bu bize yeterli değil, alışveriş yapmak istiyoruz, hesaplarımız var bankalara gidip onları kontrol etmek istiyoruz. Her şeyi başkalarından bekleye bekleye artık biraz bizler utanır hale geldik. O bakımdan yavaş yavaş yaşlılara daha fazla tolerans tanınması lazım. Biz zaten tedbirliyiz yaşlılar olarak bize bulaştığında ki tehlikenin farkındayız ve onun için gençlerden daha fazla tedbirliyiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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