Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer'in kolu kırıldı
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Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer'in kolu kırıldı

Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer'in kolu kırıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 0-18 yaş grubundaki sokak kısıtlamasına rağmen parkta oyun oynarken, kaydıraktan düşen Ömer S.'nin (7) kolu kırıldı.

01.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:15

Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer'in kolu kırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 0-18 yaş grubundaki sokak kısıtlamasına rağmen parkta oyun oynarken, kaydıraktan düşen Ömer S.'nin (7) kolu kırıldı.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi'ne bağlı Pınar Sokak'taki parkta meydana geldi. 0-18 yaş grubundaki sokak kısıtlamasına rağmen parka oynamaya giden Ömer S., kaydıraktan kaymak isterken, 2 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan küçük çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansınla hastaneye kaldırıldı. Ömer S., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer'in kolu kırıldı

Kaynak: DHA

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