Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer'in kolu kırıldı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dün sokak kısıtlamasına rağmen parkta oyun oynarken, kaydıraktan düşen Ömer S.'nin (7) kolu kırıldı.
01.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:44
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dün sokak kısıtlamasına rağmen parkta oyun oynarken, kaydıraktan düşen Ömer S.'nin (7) kolu kırıldı.
Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi'ne bağlı Pınar Sokak'taki parkta meydana geldi. Sokak kısıtlamasına rağmen parka oynamaya giden Ömer S., kaydıraktan kaymak isterken, 2 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan küçük çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansınla hastaneye kaldırıldı. Ömer S., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: DHA