Kısıtlama günü motosiklet hırsızlığı pahalıya patladı

Kısıtlama günü motosiklet hırsızlığı pahalıya patladı Çaldıkları motosiklet fiyatının iki katı yasak ihlali cezası kesildi Antalya'da kısıtlamanın olduğu gün motosiklet çalan iki kişi, cezaevine girmekle kalmadı, çaldıkları motosikletin iki katı yasağı ihlal cezası aldılar.

Kısıtlama günü motosiklet hırsızlığı pahalıya patladı

Çaldıkları motosiklet fiyatının iki katı yasak ihlali cezası kesildi

ANTALYA - Antalya'da kısıtlamanın olduğu gün motosiklet çalan iki kişi, cezaevine girmekle kalmadı, çaldıkları motosikletin iki katı yasağı ihlal cezası aldılar.

Manavgat ilçesinde biri dördüncü, diğeri dokuzuncu kez motosiklet hırsızlığından cezaevine gönderilen zanlılar, çaldıkları motosikletin iki katı para cezası aldılar. Şüphelilere kişi başı 4 bin 50' şer lire yasağı ihlal cezası kesildi.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesinde 13 Aralık Pazar günü meydana gelen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerin çevresindeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri belirledi. Hırsızlık olayını S.İ. ve M.Y. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi çaldıkları motosikletle beraber kovalamaca sonucunda yakaladı. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan her şüpheli tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi. Şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması günü yaptıkları hırsızlık sebebiyle kişi başı 4 bin 50'şer lire yasağı ihlal cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN