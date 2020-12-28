Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını beslediler
28.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:20
Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeterli beslenemeyen sokak hayvanları unutulmadı.
Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeterli beslenemeyen sokak hayvanları unutulmadı.
Tedbirler kapsamında vatandaşların sokağa çıkmamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklerin yardımına emniyet, jandarma ve Kızılay ekipleri yetişti.
Ekipler, haftasonu uygulanan kısıtlama günlerinde sokakta yaşayan hayvanları besledi.
Hendek'te gerçekleştirilen yemleme etkinliğine çocuklar da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek