Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını beslediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını beslediler

28.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:20
Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını beslediler

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeterli beslenemeyen sokak hayvanları unutulmadı.

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeterli beslenemeyen sokak hayvanları unutulmadı.

Tedbirler kapsamında vatandaşların sokağa çıkmamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklerin yardımına emniyet, jandarma ve Kızılay ekipleri yetişti.

Ekipler, haftasonu uygulanan kısıtlama günlerinde sokakta yaşayan hayvanları besledi.

Hendek'te gerçekleştirilen yemleme etkinliğine çocuklar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Özgür Özel Fuat Oktay Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Demet Akalın Furkan Palalı
Spor Samet Aybaba Domagoj Vida Sergen Yalçın Mbwana Samatta Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Elazığ Deprem Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını beslediler | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 09:22:24. #1.14#
title