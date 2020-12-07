Kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

07.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:21
Kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hayvanları unutmadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hayvanları unutmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar sonrasında yiyecek bulmakta büyük sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler sahip çıkarak yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, "İki günlük sokağa çıkma yasağı en fazla sokak hayvanlarını etkiledi. İnsanlar sokağa çıkamadıkları için aç kalan sokak hayvanlarının imdadına ekiplerimiz yetişiyor. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin değişik noktalarında bulunan 310 adet bayat ekmek toplama kutularından günlük olarak topladığımız yaklaşık 200 kg ekmek personellerimiz tarafından şehrin birçok farklı noktasında sokak hayvanlarına verilmektedir. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ekiplerimiz sokak hayvanlarının bu zorlu süreçte aç kalmamaları için çalışmalarını daha özenli ve titiz bir şekilde yerine getirmektedir" diye konuştu. - MALATYA

Kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:23:28. #1.15#
title