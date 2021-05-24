Kısıtlama günlerinde motokurye kazaları arttı
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Kısıtlama günlerinde motokurye kazaları arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Haftasonu kısıtlamasında motokuryelerin evden çıkamayan vatandaşların siparişlerini yetiştirmek için adeta zamanla yarışması, kazaları da beraberinde getirdi.

Haftasonu kısıtlamasında motokuryelerin evden çıkamayan vatandaşların siparişlerini yetiştirmek için adeta zamanla yarışması, kazaları da beraberinde getirdi. Avcılar'da yaşanan iki ayrı kazada sürücü vücudunda kırıklar olan sürücüler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla hafta sonları uygulanan kısıtlama günlerinde motorlu kuryelerin iş yükü de arttı. İşletmelerden aldıkları siparişleri hızlı bir şekilde vatandaşa ulaştırmak isteyen kuryelerin kazalarında da yükseliş dikkat çekti. Avcılar'da da yollar boş olmasına rağmen bir çok adreste kuryelerin kaza yaptığı haberleri geldi. Dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 2 motorlu kuryenin çarpışması sonucu birinin ayağı kırılıp hastaneye kaldırıldı. Önceki gün yine akşam saatlerinde ise Gümüşpala Mahallesi'nde karşı yönden gelen araca çarpan bir başka kurye ise yine vücudunda kırıklar olabileceği şüphesiyle olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

(Murat Delice/İHA)

Kısıtlama günlerinde motokurye kazaları arttı
Kısıtlama günlerinde motokurye kazaları arttı
Kısıtlama günlerinde motokurye kazaları arttı
Kısıtlama günlerinde motokurye kazaları arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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