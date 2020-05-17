Kısıtlama günlerinde güvercinleri 65 yaş üstü vatandaşlar besledi Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği bugün güvercinleri izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar besledi.

Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği bugün güvercinleri izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar besledi.

Korona virüsle mücadelede "Evde kal" çağrısı tüm yurtta beklenen karşılığı buldu. Boş kalan Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki güvercinleri ise sokağa çıkma izni saatlerinde dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar besledi. Kuşların beslenmesi sırasında renkli görüntüler oluştu.

Sokağa çıkma izninde kuşları besleyen İsmail Altuncu (68), "Malumunuz korona virüsünden dolayı içerideydik ve pazar günleri dışarı çıkıyoruz. Bugün de hava güzel, dışarı çıktık. Bizler zaman zaman buralara geliyor kuşları besliyoruz, bugün de yem, su getirdik. Onları besleyerek hava alacağız ve evimize döneceğiz. Sağlığımız için evde olmamız şart, normal zamanda dışarı çıkan vatandaşların kuşları unutmaması, onları beslemesi lazım. Onlar Rabbimizin sessiz kulları" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA